All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stato compiuto un nuovo passo avanti verso un futuro più tecnologico e innovativo nella diagnostica. Sono stati inaugurati due macchinari di ultima generazione: una TAC di ultimissima generazione per il reparto di Radiodiagnostica e un nuovo apparecchio di radiologia per il Pronto Soccorso.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie per i pazienti, non solo per i ricoverati ma anche per chi prenota esami diagnostici dall’esterno. «Questa TAC è in grado di produrre immagini di altissima qualità con una risoluzione spaziale eccezionale – spiega Riccardo Mandrachia, direttore dell’unità operativa di Radiodiagnostica – ed è dotata di un sistema di intelligenza artificiale che ottimizza le dosi di radiazioni, rendendo l’esame più sicuro per il paziente».

L’ammodernamento del parco tecnologico dell’ASP di Agrigento non si ferma qui. Come spiega il direttore generale Giuseppe Capodieci, sono in arrivo altre importanti attrezzature in diversi ospedali della provincia. «Abbiamo richiesto finanziamenti per 60 ecografi e il 7 marzo inaugureremo una nuova TAC e una Risonanza Magnetica a Sciacca. Entro la fine di marzo installeremo un’ulteriore TAC a Ribera».

Grazie ai fondi del PNRR e a quelli destinati al potenziamento delle strutture sanitarie nel post-Covid, si punta a rendere la diagnostica sempre più veloce, sicura ed efficiente, garantendo ai pazienti un servizio all’altezza delle migliori strutture sanitarie nazionali.

