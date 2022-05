Via ai lavori: si ripristina il basolato in piazza don Minzoni

Sarà ripristinato il basonato in piazza Don Minzoni, nella zona del duomo di Agrigento. I lavori inizieranno il prossimo 23 maggio. “Chiediamo ai residenti la massima collaborazione per poter dare la possibilità ai tecnici del comune di poter eseguire i lavori di sistemazione della Piazza”, questo l’invito che rivolge il Movimento del centro storico. Movimento che lo scorso 12 maggio è tornato a scrivere all’amministrazione comunale per chiedere di intervenire sulla pavimentazione della piazza “ridotta in una vera e propria trappola”. Il presidente del movimento, Mattias Lo Pilato, nella nota, l’ennesima, parla anche di un ripristino necessario per il decoro urbano.