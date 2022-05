Blitz antidroga, sequestrati chili di marijuana e cocaina: arrestato un uomo

Trovato in possesso di 12,5 chili di marijuana, 48 grammi di cocaina, e 256.6 grammi di hashish. I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, hanno tratto in arresto, un uomo licatese di 62 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rinvenimento della droga durante una perquisizione domiciliare. Il sessantaduenne, su ordine della Procura di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Licata. Questa mattina il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto.