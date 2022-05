Covid in provincia di Agrigento, 2 morti e 473 nuovi positivi

Due nuove vittime per Covid, ad Aragona e Sambuca di Sicilia, e registrati altri 473 nuovi casi positivi, a fronte di 1.210 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento degli ultimi due giorni. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 96.420 (1 marzo 2020 – 15 maggio 2022). In totale i guariti sono 87.889. Gli attuali positivi sono 7.985, di cui 7.951 in isolamento domiciliare, e 34 ricoverati in ospedale. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 546 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 413.537 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 15 maggio 2022 sono 1.057.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 15 maggio: Agrigento 12.922 (1.057 attuali contagiati, 11.811 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 473 (45 attuali contagiati, 427 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.789 (218 attuali contagiati, 1.563 guariti e 8 deceduti); Bivona 742 (130 attuali contagiati, 611 guariti e 1 deceduto); Burgio 517 (69 attuali contagiati, 445 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 309 (13 attuali contagiati, 293 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 579 (23 attuali contagiati, 550 guariti, e 6 deceduti); Camastra 516 (38 attuali contagiati, 472 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.433 (91 attuali contagiati, 1.339 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.433 (195 attuali contagiati, 2.218 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.389 (814 attuali contagiati, 8.518 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.718 (195 attuali contagiati, 1.515 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 703 (46 attuali contagiati, 651 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 737 (60 attuali contagiati, 673 guariti e 4 deceduti); Cianciana 719 (61 attuali contagiati, 652 guariti e 6 deceduti); Comitini 202 (11 attuali contagiati, e 191 guariti); Favara 9.252 (960 attuali contagiati, 8.261 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.121 (79 attuali contagiati, 1.039 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (32 attuali contagiati, 252 guariti e 1 deceduto); Licata 7.463 (670 attuali contagiati, 6.752 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 335 (34 attuali contagiati, 300 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.364 (182 attuali contagiati, 2.166 guariti e 16 deceduti); Montallegro 581 (49 attuali contagiati, 525 guariti e 7 deceduti); Montevago 457 (36 attuali contagiati, 419 guariti e 2 deceduti); Naro 1.414 (104 attuali contagiati, 1.297 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.596 (215 attuali contagiati, 5.344 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.843 (321 attuali contagiati, 3.505 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.800 (121 attuali contagiati, 1.672 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.893 (288 attuali contagiati, 2.587 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.525 (135 attuali contagiati, 2.376 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.084 (83 attuali contagiati, 996 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.364 (218 attuali contagiati, 4.113 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 820 (65 attuali contagiati, 727 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 681 (116 attuali contagiati, 555 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.643 (125 attuali contagiati, 1.512 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (64 attuali contagiati, 253 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 437 (47 attuali contagiati, 389 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.226 (81 attuali contagiati,1.134 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 735 (94 attuali contagiati, 638 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.877 (601 attuali contagiati, 7.230 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.312 (172 attuali contagiati, 1.133 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 263 (17 attuali contagiati, 245 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.