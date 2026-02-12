Via Acrone, La Vardera: “Se ci sono criticità statiche, perché la Pirandello è ancora lì?”

Agrigento, 12 febbraio 2026 – In una determinazione dirigenziale del Comune di Agrigento relativa alla risoluzione di un contratto di locazione per l’Accademia di Belle Arti, si fa riferimento a criticità statiche emerse a seguito di verifiche tecniche sull’edificio di via Acrone che ospita la scuola media “Pirandello”.

Eppure, gli studenti continuano a frequentare regolarmente quell’immobile.

Su quella che definisce una evidente contraddizione interviene il deputato regionale Ismaele La Vardera, insieme alla comunità di Controcorrente Agrigento, annunciando un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e agli assessori regionali competenti.

«La determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2026 richiama verifiche tecniche che avrebbero fatto emergere criticità statiche rilevanti. Non risultano però ordinanze di sgombero, non risultano interdizioni dell’edificio, non risultano relazioni tecniche rese pubbliche. Nel frattempo centinaia di ragazzi entrano ogni giorno in quelle aule», afferma La Vardera.

L’interrogazione chiede formalmente «quali verifiche strutturali siano state effettuate, con quale classificazione del rischio, chi sia stato informato e per quale motivo non siano stati adottati provvedimenti immediati a tutela degli studenti».

Il deputato pone anche un altro interrogativo: «Com’è possibile che nello stesso complesso edilizio il Liceo Politi, di competenza regionale, sia stato trasferito in altra sede, mentre la scuola Pirandello, di competenza comunale, continui regolarmente l’attività? Stesso edificio, esiti diversi».

Una disparità che, secondo La Vardera, non può essere ignorata: «Quando il tema è la sicurezza non possono esserci approcci differenti a seconda dell’ente competente. La tutela degli studenti deve essere uniforme, chiara e tempestiva».

La vicenda approda così in sede parlamentare. E ora si attendono risposte ufficiali e atti pubblici che facciano chiarezza su un punto centrale: se esistono criticità statiche, quali sono e quali misure sono state adottate per garantire l’incolumità dei ragazzi.

