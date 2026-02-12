Acqua, turno rinviato in via Gioeni: “Alle 8 nessuno scrusciu, ora spostato alle 15:30”

Dopo una settimana di attesa, l’acqua non è arrivata. È accaduto questa mattina in via Gioeni (secondo tratto), dove secondo il calendario pubblicato da AICA l’erogazione avrebbe dovuto avvenire alle 8:00. Ma alle 8:00 – raccontano i residenti – “nessuno scrusciu di acqua”. Solo silenzio.

Consultando nuovamente il portale, il turno è stato nel frattempo aggiornato e posticipato alle 15:30. Una modifica che ha riacceso tensioni e malumori in un tratto di strada abitato da famiglie che vivono in edifici risalenti agli anni Sessanta, senza grandi vasche di accumulo o serbatoi capienti. La dotazione media per appartamento – spiegano – non supera i 2.000 litri, con recipienti distribuiti tra bagno e cucina. Quantità che, dopo giorni di attesa, si riducono rapidamente.

Il punto non è solo il rinvio. È l’incertezza. Il calendario dei turni, già di per sé simbolo di una gestione emergenziale che sembra riportare indietro nel tempo, diventa terreno fragile quando gli orari cambiano senza preavviso diretto agli utenti. La richiesta è stata rivolta apertamente alla presidente del CdA di AICA, Danila Nobile: l’erogazione avverrà davvero alle 15:30? E in caso contrario, sarà data comunicazione tempestiva e ufficiale?

I residenti chiedono chiarezza. Perché non si tratta di un disagio marginale ma di un servizio essenziale. Sapere con certezza quando arriverà l’acqua significa poter organizzare le poche riserve rimaste, evitare sprechi e gestire la quotidianità. Adesso l’attenzione è puntata sul pomeriggio. Alle 15:30 si capirà se il nuovo orario verrà rispettato o se la frattura tra cittadini e gestore si allargherà ulteriormente.

Ma c’è un altro elemento che merita attenzione. Sempre più spesso i cittadini non si rivolgono genericamente ad AICAcome ente gestore, ma chiamano direttamente in causa la presidente del CdA, Danila Nobile. Un fatto singolare: l’amministratore è diventata il riferimento diretto – nel bene e nel male – delle istanze dei cittadini. Può essere l’effetto di una forte esposizione mediatica, di una leadership percepita come operativa o, al contrario, del bisogno di individuare un interlocutore chiaro in una vicenda che da anni segna la città. In una terra dove la gestione dell’acqua è tema storico e ricorrente, la personalizzazione del confronto rappresenta un segnale politico e sociale. La responsabilità resta aziendale e strutturale, ma il volto pubblico della gestione oggi è uno solo.

Adesso l’attenzione è rivolta alle 15:30. L’erogazione avverrà regolarmente? E in caso contrario sarà fornita comunicazione tempestiva e ufficiale? Perché sull’acqua non si misura soltanto l’efficienza tecnica. Si misura la fiducia.

