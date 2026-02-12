Il fiume Akragas al livello di guardia: rischio esondazione, ma situazione al momento è sotto controllo

Il Fiume Akragas ha raggiunto in diversi tratti il livello di guardia, con l’acqua che in alcuni punti lo ha superato o lo sfiora pericolosamente. L’innalzamento è legato al peggioramento delle condizioni meteo che stanno interessando il territorio agrigentino. Al momento, tuttavia, non si registrano segnalazioni di danni particolari. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità preposte. Polizia Municipale e Vigili del Fuoco non hanno ricevuto, finora, chiamate di emergenza o richieste di soccorso legate a esondazioni.

Resta alta l’attenzione. Il vento soffia con intensità, il mare è agitato e le previsioni annunciano un ulteriore peggioramento nelle prossime ore. Tra la notte e la giornata di domani è atteso l’arrivo di un nuovo ciclone, che potrebbe determinare ulteriori precipitazioni e un possibile aumento della portata del fiume. La macchina dei controlli è già attiva. L’invito alla cittadinanza è alla prudenza, soprattutto nelle aree limitrofe al corso d’acqua e lungo le zone costiere più esposte alle mareggiate. Nelle immagini siamo vicini alla foce nella zona di Maddaluna a San Leone.

