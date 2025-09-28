La passione per la Vespa, quando è autentica, porta lontano. È il caso di Loris, giovane socio del Vespa Club Agrigento, che ha partecipato con entusiasmo alla tappa finale del Campionato di Regolarità Calabro-Siculo, disputata a Roccalumera (ME).

Tutto è iniziato un paio di anni fa, quando Loris, appena entrato nel club, chiese informazioni sul funzionamento della regolarità in Vespa. Da allora, dopo i primi allenamenti con cronometro e fotocellule artigianali, non ha più saltato una manifestazione, ottenendo sempre ottimi risultati.

Per l’ultima prova del campionato, nonostante i 500 km complessivi di viaggio, Loris non si è tirato indietro: in sella, affiancato dall’amico Calogero, ha raggiunto Roccalumera con il consueto entusiasmo. La gara non è stata semplice e il risultato finale non è stato dei migliori, ma la vera vittoria è stata lo spirito sportivo con cui ha affrontato questa nuova sfida.

Un ringraziamento speciale va al Vespa Club Roccalumera e al presidente Nunzio Napoli per la calorosa accoglienza riservata a Loris e Calogero.

Il Vespa Club Agrigento è orgoglioso di Loris, esempio di dedizione, passione e sportività: valori che da sempre contraddistinguono la nostra grande famiglia.

