“Credo che sia stata una bellissima partita”, esordisce con questo apprezzamento in sala stampa il coach di Fulgor Fidenza, Stefano Bizzozi. Subito dopo aggiunge, facendo un’analisi della gara che: “È stata una bella partita, di due squadre che si assomigliano molto nel modo di difendere e nel modo di giocare. Bella dal punto di vista anche tattico, nell’aggressività difensiva, nel movimento della palla, nel contropiede, che anche Agrigento fa molto bene.

Sono felice di aver vinto su un campo per cui ho davvero tanto rispetto e dinanzi ad un pubblico che è sempre di estrema sportività. La mia è una squadra che non arriva a 19 anni di mezzo di età.

Una squadra che si allena da un mese assieme.

Speriamo che quello di oggi sia l’inizio di un cammino che ci faccia migliorare e crescere.

Il nostro è un progetto di settore giovanile, quindi la vittoria viene in un secondo momento.

Per noi la cosa più importante è veramente crescere e migliorare”.

Il coach della Fortitudo, Devis Cagnardi, esce sconfitto dal PalaMoncanda dopo un finale al cardiopalma e valuta ampiamente la gara: “abbiamo tirato per vincere, questo è un dato di fatto, però la partita non siamo mai riusciti a giocarla come avremmo voluto, non è stata una bella partita come spesso capita negli inizi di stagione, a parziale discolpa dei ragazzi possiamo dire che abbiamo l’assenza di Romeo che perdurrà per tutta la stagione ed anche quella di Viglianisi che si è fatto male nel secondo quarto a Piacenza.

Per noi si tratta di due figure importanti nel nostro reparto guardia. Sono i nostri due veterani”.

Sull’incontro ha poi aggiunto: “E’ stata una partita dove offensivamente non siamo mai riusciti a accenderci, abbiamo avuto medie molto basse al tiro, nervosismo, brutta esecuzione, poca circolazione di palla. Abbiamo giocato obiettivamente una brutta partita. Non siamo mai riusciti a distenderci in contropiede, se non in brevi momenti da palle recuperate. Abbiamo sempre fatto grande fatica a costruire dei tiri e quando lo abbiamo fatto, non siamo riusciti a fare canestro, questo ci ha tolto un pochettino di fiducia.

Siamo stati però caparbi a non mollare, specie quando la partita, obiettivamente, sembrava ormai finita.

Sappiamo che sarà una stagione comunque molto difficile, noi torneremo in palestra a lavorare, cercheremo di migliorare le cose. Cercheremo di recuperare Viglianisi.

La società ci è vicina. Da quando si è fatto male Romeo, stiamo cercando comunque di aiutare questo gruppo che ha oggettivamente bisogno di un aiuto; ma all’inizio di stagione chiaramente il mercato non è semplice, però vedremo di fare qualcosa. La società è pronta a darci una mano nel momento in cui si dovessero aprire delle posizioni.

Avremmo voluto tanto regalare alla nostra società, ai nostri tifosi una vittoria e muovere la classifica. Così non è stato, torneremo in palestra e cercheremo di lavorare ancora più duramente. Ci ritroveremo martedì tutti insieme e cercheremo di migliorare le cose”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp