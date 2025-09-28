Da ottobre a luglio: Baglioni trasforma Agrigento in capitale della musica

AGRIGENTO – Dopo le tre date in programma al Teatro Pirandello – 30, 31 ottobre e 1° novembre 2025 – Claudio Baglioni tornerà ad Agrigento anche il 26 luglio 2026, alla Live Arena, per il primo grande evento dell’estate nel contesto del Festival Il Mito.

Il tour, intitolato “GrandTour LA VITA È ADESSO”, ha preso il via ieri, sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale. Un debutto simbolico in un luogo di grande valore personale per Baglioni, che segna l’inizio di un percorso musicale ispirato al 40° anniversario dell’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”.

Nel 2026, da fine giugno a metà settembre, il tour toccherà 40 concerti all’aperto, numero simbolico che celebra il quarantennale del disco più venduto nella storia della musica italiana. Dopo 15 anni di assenza dalle tournée outdoor, Baglioni torna così nei più suggestivi spazi italiani, confermando il fascino unico delle sue esibizioni dal vivo.

La tappa siciliana del 26 luglio 2026 sarà ospitata dalla Live Arena di Agrigento, evento organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 29 settembre in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club (per 24 ore), dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre in esclusiva per i clienti Telepass (per 48 ore), e dalle ore 11.00 del 2 ottobre sui siti Puntoeacapo.uno, TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp