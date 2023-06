Verso un nuovo rapporto Scuola – Ente Locale per un processo di crescita, incontro ad Agrigento con l’ex ministro Fioroni

Incontro nella sala Pellegrino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sul tema Rapporto Scuola – Ente Locale: assecondare un processo di crescita del senso civico nelle nuove generazioni. E’ stato organizzato dall’Asael, Associazione Siciliana Amminisratori Enti Locali in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione e del merito, del Comune di Agrigento e del Consorzio Universitario Empedocle. “L’Asael ha affermato il Presidente Cocchiara, durante il suo intervento, intende mettersi al servizio delle istituzioni scolastiche per un nuovo patto istituzionale volto a potenziare il ruolo della scuola per il territorio partendo dalla rivisitazione degli strumenti di intervento dell’Ente Locale in favore delle politiche educative e formative.” L’incontro ha inteso favorire autentici Patti educativi di comunità attraverso un ruolo sinergico degli Enti locali con la Scuola, il terzo settore ed un rinnovato protagonismo degli studenti.

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Raffaele Sanzo ha fortemente puntualizzato l’importanza del rapporto Scuola – Ente Locale, strumento indispensabile per connettere la scuola e l’istituzione.

Gli interventi di Rino La Placa, Presidente dell’Associazione ex parlamentari dell’Ars, Valentina Chinnici, Presidente nazionale del CIDI e parlamentare dell’Ars e Vito Ferrandelli, Dirigente scolastico e Amministratore locale hanno ulteriormente rafforzato il significato del patto educativo tra la scuola e l’Ente Locale.

Ed infine la relazione di Giuseppe Fioroni, già Ministro della Pubblica Istruzione che ha saputo cogliere nella sintesi degli interventi rilanciando la proposta che partendo dal territorio possa rappresentare il frutto per nuove sinergie e per le nostre comunità.

L’Asael, ha concluso, ha inteso promuovere incontri in tutto il Paese per presentare una proposta operativa in occasione del primo semestre del 2024 del cinquantenario della promulgazione dei decreti delegati che hanno ridisegnato il sistema scolastico in Italia.