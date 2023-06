La Congregazione delle suore di don Morinello di Licata pronte a festeggiare i 100 anni

La Congregazione delle suore dei poveri di don Morinello di Licata sta per compiere 100 anni. Nel 1924 il canonico don Vincenzo Morinello fondava la congregazione, e le religiose sono pronte a festeggiare, con celebrazioni ed iniziative. A partire dal 9 settembre prossimo sarà proclamato l’Anno Giubilare e le manifestazioni dureranno per ben 15 mesi a Licata e non solo. L’opera delle suore in Sicilia infatti si estende anche nei comuni limitrofi, da Campobello di Licata fino ad Agrigento per arrivare a Palermo. Senza contare le comunità operative a Roma e poi in Colombia e in Romania, ben 20 sedi. Le iniziative saranno presentate nel complesso della Badia, a Licata, sabato 10 giugno alle 17.30, e hanno il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento e del Comune di Licata. A seguire sarà possibile visitare il Museo Archeologico di Licata.