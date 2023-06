Al via il Campionato di calcio nazionale degli Ingegneri 

La squadra di calcio dell’Associazione Sportiva Ingegneri di Agrigento parteciperà al Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, che si svolgerà nella città di Catania dal 9 all’11 giugno.

“Come ogni anno siamo onorati di poter rappresentare l’Ordine degli Ingegneri della nostra Provincia in questa prestigiosa manifestazione, alla quale abbiamo partecipato sin dal 1993. Quest’anno il torneo sarà molto impegnativo vista la partecipazione di squadre molto blasonate che dovremo affrontare con altrettanto impegno e determinazione. La nostra squadra, ben preparata tecnicamente e atleticamente, saprà farsi onore così come è successo negli anni passati”, come afferma il Presidente dell’Associazione Sportiva Flavio Patti”. Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, dichiara: “La squadra saprà ben rappresentare la nostra provincia nella considerazione che il gruppo che la compone, fortemente coeso, potrà contare sul forte legame di amicizia che nel tempo si è creato fra gli atleti dando alla squadra una marcia in più.” Ecco i nomi dei convocati: Vito Bennardo, Salvatore Falzone, Giovanni Luca Fisco, Salvatore Friscia, Achille Furioso, Tommaso Gibilaro, Gabriele Giglio, Francesco Giglione, Vincenzo Licata, Gerlando Marotta, Flavio Patti, Francesco Picone, Giuseppe Ruggiano, Franco Russo, Paolo Spataro, Francesco Vullo, Filippo Zambuto e Michele Zambuto.

“Il nostro obiettivo – conclude Furioso- non è solo quello di ben figurare e tentare di migliorare i precedenti piazzamenti ma vogliamo, con la nostra partecipazione alla manifestazione, esaltare il valore della sport e favorire, in primis, l’aggregazione ed il confronto tra colleghi di differenti aree territoriali nazionali.”