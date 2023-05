Sembra avviarsi verso l’apertura la Stroke unit all’ospedale di Sciacca a quattro anni dal decreto assessoriale 2057 del 2019 con cui, su sollecitazione della presidenza della commissione Salute, veniva istituita. L’assessore regionale per la Salute, Giovanna Volo, ha dato indicazioni al commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, di procedere ad un ulteriore bando che abbia come obiettivo quello di reclutare neurologi per l’apertura dell’unità operativa dedicata alla gestione dei paziente con ictus con il lavoro coordinato di un’équipe multiprofessionale. Progetto che aveva subito una frenata anche a causa dell’emergenza Covid e che adesso dovrebbe entrare in fase di attuazione, speriamo che sia la volta buona.

Il deputato regionale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo ha partecipato ieri a un incontro con l’assessore Volo, i dirigenti dell’Asp di Agrigento e i deputati Michele Catanzaro (Pd) e Carmelo Pace (Dc) per fare il punto sulla situazione dei presidi sanitari nell’Agrigentino. Ho segnalato ancora una volta tutte le criticità presenti all’ospedale di Sciacca, dall’Ortopedia alla Chirurgia generale all’Urologia, per non parlare del Pronto soccorso, sono diversi in reparti in cui manca il personale e non si riesce a far fronte alla grande richiesta di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini di un vasto comprensorio. Occorre fare uno sforzo in più e in tempi rapidi per l’assunzione di personale medico e sanitario e dare ai cittadini le risposte che ormai aspettano da tempo”.

A chiedere l’incontro è stato il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro, che si è fatto portavoce delle criticità segnalate da diversi centri del territorio provinciale, della necessità manifestate anche da diversi sindaci di potenziare servizi ospedalieri e servizi territoriali.

“Un incontro ottenuto dopo una serie di frequenti contatti – dice Catanzaro – alla presenza dei vertici dell’Asp ai quali la Regione deve fornire gli strumenti per risolvere le varie situazioni di emergenza. Al primo posto delle priorità ci sono le legittime istanze che arrivano dai presidi ospedalieri di Sciacca e Canicattì e dai servizi ambulatoriali dei piccoli centri, dove c’è un organico ridotto e dove non sono funzionanti alcune unità operative che esistono invece sulla carta”.

“L’Assessore Volo ha sollecitato l’Asp di Agrigento ad indire i concorsi per attivare le Unità Operative di Neurologia d’Urgenza a Sciacca e Canicattì e di conseguenza aprire poi le Stroke Unit salvavita che si occupano delle problematiche relative all’ictus ischemico od emorragico in fase acuta. Le due Stroke Unit erano state individuate con un apposito decreto regionale per quanto riguarda Sciacca e con atto aziendale Asp Canicattì. Il commissario Mario Zappia, su sollecitazione dell’assessore Volo, ha assunto l’impegno ad attivare i concorsi per neurologi, spero che questo venga fatto al più presto per realizzare al “Giovanni Paolo II” e al “Barone Lombardo” ulteriori servizi in favore dell’utenza”.

“Altro aspetto che abbiamo trattato e per il quale c’è un impegno dell’Asp e concretizzarlo – continua Catanzaro – è il servizio di Telecardiologia destinato ai Comuni dell’area montana, un progetto finanziato alcuni anni fa dall’UE e mai attivato. Si tratta di un complesso modello integrato di intervento che prevede una collaborazione tra UTIC, Emodinamica, 118, Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedaliera. Un servizio che utilizza la teletrasmissione elettrocardiografica a distanza che aiuterebbe i Comuni di Bivona e del circondario ad affrontare meglio le emergenze”.“Terremo alta l’attenzione affinché questi impegni vengano rispettati – conclude Catanzaro – ma non ci fermeremo qui. C’è ancora tanto da fare e la battaglia proseguirà con potenziare gli organici, per il completamento dell’area di emergenza a Sciacca; per la chirurgia di Canicattì e l’Ortopedia di Sciacca; per l’istituzione dell’Hospice in oncologia e di una riabilitazione cardiaca fondamentale per i pazienti con infarto, post by-pass coronarico ect e per altri servizi”.