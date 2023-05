Agrigento, si dimette l’assessore Valeria Proto

C’è chi entra e chi va via. L’Assessore del comune di Agrigento, Valeria Proto, ha rassegnato le dimissioni per “sopraggiunti impegni professionali. Ringrazio il sindaco per l’opportunità concessami- scrive Proto-ho operato con impegno e spirito di servizio”. Il primo cittadino, Francesco Micciché, afferma: “Ringrazio con tanto affetto per la preziosa collaborazione l’ingegnere Proto che ha ricoperto con impegno e dedizione il suo incarico sempre al servizio della collettività.”

A Valeria Proto, dopo l’ingresso dei due nuovi assessori, Cantone e Piparo, e dopo una rimodulazione delle deleghe, era stata affidata la pubblica istruzione. Era entrata in giunta nel marzo del 2022 insieme all’assessore Lisci.

Al posto di Proto potrebbe entrare nella giunta Micciché un nuovo assessore vicino alle posizioni politiche del deputato regionale, Giusy Savarino. E, indiscrezioni, fanno il nome di Gioacchino Alfano, già consigliere comunale di Agrigento.