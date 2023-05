Gestione commissariale servizio idrico, CNA: battaglia vinta, riconosciuti e pagati i crediti alle imprese agrigentine

Una battaglia lunga e complessa, durata oltre un anno e mezzo, arrivata al suo epilogo positivo. Sedici imprese agrigentine, che vantavano crediti durante la gestione dei Commissari Prefettizi, maturati a fronte di lavori di manutenzione e fornitura di materiale per garantire il servizio idrico e

fognario alle comunità, tirano un gran sospiro di sollievo. È soddisfatta CNA di Agrigento che ha seguito la vertenza sin dall’inizio con i vertici provinciali, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, il segretario regionale della Confederazione, Piero Giglione, e l’avvocato

Stefano Catuara che si è occupato della delicata vicenda. Piena soddisfazione è stata espressa, in modo unanime, “per l’importante risultato raggiunto rispetto alla complessa questione che riguarda la fase “post

dichiarazione stato di insolvenza” di Girgenti Acque.” Il periodo incriminato si riferisce dal 16 marzo 2021 al 2 agosto dello stesso anno,

data in cui si è insediata l’Aica. Le aziende, che si erano indebitate per assicurare un servizio essenziale di interesse pubblico, hanno ricevuto i bonifici nei propri conti correnti. “Abbiamo riscontrato nei volti dei titolari

delle imprese grande gioia e commozione – affermano Di Natale e Spoto – obiettivo che, assieme all’avvocato Catuara a cui va il nostro sincero ringraziamento, abbiamo condiviso con il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, la quale, anche su questo fronte, ha mostrato tenacia, sensibilità e disponibilità. E per questo la vogliamo ringraziare pubblicamente. Rappresenta un costante e qualificato punto di riferimento istituzionale per il territorio e le sue parole profuse nei confronti della CNA – precisano Di Natale e Spoto – ci danno ulteriori stimoli per proseguire, con maggiore determinazione, sul terreno della rappresentanza. Il traguardo raggiunto è frutto di un ventaglio di attività che abbiamo portato avanti con serietà e determinazione: dalle proteste pacifiche (ci

siamo fatti sentire anche sotto Palazzo d’Orleans) alle interlocuzioni

istituzionali a vario livello, scandite

segnatamente dall’intervento del Prefetto e dall’interrogazione parlamentare di Filippo Perconti. Prima la risposta del Ministero degli Interni e poi il coinvolgimento del