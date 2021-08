Verso il ripristino e aggiornamento del Geoportale (S.I.T)

“Affidato dal Comune di Agrigento alla Ditta INTEA Srl, il servizio di attivazione e aggiornamento del Geoportale catastale del Comune di Agrigento per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni”.

Lo comunica l’assessore all’Edilizia pubblica e privata Gerlando Principato.

“Nel dicembre 2020 – aggiunge Principato – ci è stato segnalato dagli uffici, uno strano blackout del Geoportale SIT sul sito del Comune. Essendo il Geoportale uno strumento di lavoro indispensabile per i tecnici interni ed esterni, nonché portale di riferimento per il rilascio di concessioni edilizie, ordinarie e in sanatoria, certificazioni di destinazione urbanistica e, più in generale, per la pianificazione Urbanistica, ci siamo da subito prodigati come amministrazione, per la riattivazione. Innanzitutto è stata ricercata la causa del cessato funzionamento, definito prevedibile dai tecnici del Comune e dai gestionali del Geoportale, considerato il mancato adeguamento degli impianti e il mancato aggiornamento delle licenze, dalla loro prima istallazione (più di 10 anni). Hanno fatto seguito, una serie di colloqui tra i tecnici del Comune, il gestore del Geoportale, l’Amministrazione, il dirigente del Settore V e del settore finanziario per valutare, stante l’attuale impossibilità di sostenere spese in conto capitale per acquisto attrezzature in regime di esercizio provvisorio, quale sia la forma più opportuna per offrire alla collettività un servizio più moderno e funzionale. Il dirigente del Settore V, ha infine ritenuto più opportuno mettere in “cloud il servizio” e procedere con l’affidamento del servizio. Ci sarà una prima fase di migrazione e attivazione Geoportale, ne seguiranno delle altre fornitura del servizio – hosting solution, Pubblicazione nuovi servizi, Manutenzione e aggiornamento licenze Esri. Ha inizio un nuovo corso – conclude l’assessore Gerlando Principato – con la condivisione dati su web semplice ed immediata, e la disponibilità di più di 300 nuove “risorse” per la formazione (corsi, video, tutorial, seminari, ecc…) che, costituiscono per i dipendenti del Comune un’offerta formativa senza precedenti, tale da soddisfare qualsiasi esigenza”.