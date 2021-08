Mimosa d’oro: un premio alle donne protagoniste

La “Mimosa d’oro” è un premio al femminile.un riconoscimento alle donne che si sono distinte e si distinguono nel proprio ambito. Tutte donne le protagoniste insomma. Agrigento gode della presenza di un prefetto e di un questore entrambe donne che si sono fatte apprezzare per sensibilità e professionalità. Una donna sicuramente all’altezza nel proprio campo è Orietta Berti, una cantante che non tramonta mai. Possiamo dire che “La barca va” a gonfie vele. Orietta l’abbiamo vista sul palco così come la conosciamo dalla televisione. Ospite d’onore, ha cantato per un’ora e mezza iniziando con il tormentone dell’estate “Mille”. Una Orietta Berti instancabile alla quale il pubblico non ha risparmiato applausi. Siti il Premio ne ha avuti diversi, compreso il Teatro Pirandello , ma quello della tredicesima edizione è stato davvero unico.