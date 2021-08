Guasto l’unico sportello bancomat di Linosa, Sodano presenta interrogazione

L’unico sportello postamat di Linosa è guasto. Il deputato nazionale, Michele Sodano, presenta una interrogazione. “ A quanto risulta all’interrogante, allo stato attuale, lo sportello bancomat più vicino, ovvero altre filiali bancarie, con cui poter fronteggiare momentaneamente la situazione, si trova nell’isola di Lampedusa, a 52 kilometri di distanza via mare – dice Sodano -. Questa situazione, unita allo stato di isolamento di Linosa ancora sprovvista di collegamenti quotidiani certi con la terraferma, comporta inaccettabili ripercussioni non solo a livello economico, ma anche in termini di danno all’immagine, stante la carenza di un servizio fondamentale come quello dello sportello Postamat per il prelievo di denaro contante”. Sodano chiede “quali iniziative di competenza, e con carattere di urgenza, intendano porre in essere per il tramite di Poste Italiane affinché sia accertato il difetto di funzionamento dell’Atm e garantita la tempestiva riattivazione dello sportello Postamat presso l’ufficio postale di Linosa” oltre che se “si intenda procedere per verificare le responsabilità amministrative e le reali cause del mancato aggiustamento di un servizio pubblico nei tempi dovuti onde evitare che la situazione si ripeta nel tempo”.