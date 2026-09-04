Un ignoto soggetto ha versato del liquido infiammabile sulla carrozzeria e appiccato il fuoco a un furgone Renault Trafic, appartenente ad un artigiano venticinquenne agrigentino. Le fiamme hanno avvolto e distrutto il veicolo, danneggiato la saracinesca di un magazzino e annerito il prospetto del vicino stabile. E’ successo ieri notte, verso le 3, in viale Regione Siciliana ad Agrigento.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti. I vigili del fuoco, in poco tempo, si sono portati sul posto, e idranti alla mano, hanno spento l’incendio. Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

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