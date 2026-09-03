Appena qualche grado in meno in questi giorni ma i condizionatori d’aria fredda sono rimasti accesi. In alcune zone dell’Agrigentino nella giornata di giovedì 3 settembre toccate punte di 37 gradi; nel saccense 36, ad Agrigento e nel licatese 35.

C’è un dato di fatto: nei primi giorni di settembre le massime si mantengano sopra i 35 °C su gran parte dell’isola, con punte di 37–38 °C in particolare nelle zone interne. La lunga coda dell’estate. Per gli esperti in Sicilia ne avremo almeno fino all’8-9 settembre.

La svolta è infatti indicata dal 9–10 settembre, quando potrebbe arrivare un’irruzione di aria più fresca e umida, con un aumento dell’instabilità e possibili temporali anche al Sud e sulle isole. Resta ancora da capire se questa inversione di tendenza segnerà la fine definitiva del grande caldo.

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