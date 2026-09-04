Un incendio ha devastato l’autovettura, Nissan Qashqai, appartenente a una commerciante venticinquenne canicattinese. La vettura si trovava parcheggiata in via Labirinto a Canicattì. A domare il principio d’incendio, con mezzi fortuna, è stato un vicino di casa.
Nel corso della notte sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Canicattì chiamati a fare luce sul rogo dall’origine incerta.
Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori. Tutto le ipotesi restano valide: dal dolo al fatto accidentale.
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