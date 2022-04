Vergogna a pochi passi da Porta di Ponte, sacchetti di rifiuti abbandonati in strada

Sacchetti pieni di rifiuti lasciati in bella vista, vicino agli alberi, nella zona dei parcheggi nella discesa di via Aldo Moro a pochi metri dall’hub vaccinale. Succede da alcune settimane. Qualcuno utilizza quella strada per liberarsi della spazzatura accumulata in casa. La maleducazione, accompagnata all’inciviltà, e alla illegalità di una parte – seppure minima – di cittadini di Agrigento, non conosce tregua. Inquietante la spavalderia, e la sfrontatezza di certa gente, che sicura di farla franca, e di restare impunita, continua ad aggirare le regole.