Ancora fiamme nella notte, incendio devasta una Bmw

Dopo una Pasqua di incendi ai danni dei contenitori dei rifiuti e, anche di siepi, alberi e palme, nella notte appena trascorsa un altro rogo divampato per cause ancora in fase di accertamento, ha devastato una Bmw serie 3, che si trovava parcheggiata in via Campobello, a Licata. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del locale distaccamento che sono riusciti a domare le fiamme. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Cesare Castelli.