È stata una Pasqua di solidarietà per il Soroptimist Club di Agrigento che ha perfezionato e concluso nel corso delle festività in corso, l’adesione al progetto nazionale “Soroptimist for Ucraina – we stand up for women zone” . Lo il detto la Presidente Margherita Trupiano che ha sottolineato” il progetto prevedeva una raccolta di fondi tramite donazioni delle socie e il trasferimento degli stessi in un IBAN opportunamente acceso dalla Federazione europea,per venire incontro alle necessità della popolazione vessata dalla guerra. Colgo l’occasione- ha concluso – per ringraziare le amiche del Club di Agrigento che con la loro generosità ci hanno dato la possibilità, anche attraverso questa iniziativa, di dire no alla guerra, si ai diritti umani, e svolgere così la nostra azione, attraverso quel potenziale fatto di professioni e sensibilità, e speso in questa occasione, in direzione del sostegno alle donne più deboli e bisognose.”