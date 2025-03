A seguito di un importante investimento, il Verdura Resort, un Rocco Forte Hotel, si rinnova e ridefinisce gli standard di ospitalità della costa occidentale siciliana, svelando un importante restyling curato da Lady Olga Polizzi in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen.

Icona dell’hôtellerie siciliana, il Verdura Resort riapre svelando un completo rinnovamento del suo cuore pulsante, spazio in cui le suggestioni culinarie dell’Isola prendono vita attraverso un inedito mixology bar, Scirocco, e tre ristoranti: L’Osteria, Zagara e Buongiorno. Ulteriore novità, l’apertura della piazza nella zona della Torre Saracena datata sedicesimo secolo, luogo di incontro che accoglie un nuovo concept gastronomico, il fusion giapponese-siciliano Nagori, l’area shopping e il ristorante siciliano Liolà, rinnovato nel look.

“Siamo entusiasti di svelare un nuovo capitolo della storia del Verdura Resort. Questo restyling meticoloso eleva l’esperienza degli ospiti, preservando il fascino essenziale di questo Resort immerso in 230 ettari di natura siciliana. Per la stagione 2025 abbiamo ulteriormente alzato l’asticella nella proposta di ospitalità di lusso e di privacy, e siamo orgogliosi di continuare ad offrire esperienze incomparabili” afferma Sir Rocco Forte, Chairman del gruppo.

UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO | Sono otto i ristoranti in cui viaggiare attraverso sapori che esprimono l’essenza della Sicilia e si arricchiscono di suggestioni internazionali, in stile Rocco Forte Hotels. L’eccellente offerta gastronomica curata dal Creative Director of Food Fulvio Pierangelini, che include le proposte di Zagara, Buongiorno, Ondina, Amare e Liolà, si arricchisce ulteriormente con L’Osteria, Scirocco Bar e Nagori, per soddisfare i palati più raffinati ed esigenti.

L’OSTERIA: LO SPAZIO ECLETTICO | La prima tappa del viaggio enogastronomico dedicato agli ospiti del Resort è L’Osteria, lo spazio eclettico aperto da mezzogiorno alle undici della sera, in cui trovare piatti nostalgici e confortevoli, e dove la semplicità di un merluzzetto di Sciacca impanato, eseguita sapientemente, sorprende. La ricca selezione di vini servita nelle caraffe e la proposta di un “piatto del giorno” sono un omaggio alle osterie d’antan. I gratin con i prodotti raccolti nell’orto del Verdura Resort, un segno di attenzione alla sostenibilità. Un ristorante dal design semplice e sofisticato, dove materiali come il bamboo si combinano con pattern geometrici creando un’atmosfera rilassata e internazionale, anche nella terrazza sul mare che guarda l’Africa.

SCIROCCO: IL PARADISO DEI COCKTAIL LOVERS | Perfetto per una sosta all’aperitivo o dopo cena, Scirocco è l’innovativo bar mixology del Resort, progettato per essere sexy, divertente e creare stupore. Entrando l’ospite è accolto in un rifugio sofisticato, avvolto da finiture in legno e da una palette di sfumature del terracotta. Le pareti sono state decorate dall’artista Phyllis Claire Smith e raffigurano il movimento dello scirocco, la brezza africana che soffia sulla terrazza del bar, dove godere tramonti straordinari. Il cocktail menu si ispira ai sapori dell’Isola con drink realizzati con gli ingredienti e le essenze degli orti della Verdura Farm.

NAGORI: UN NUOVO CONCEPT GASTRONOMICO DI FULVIO PIERANGELINI | Un nuovo progetto culinario con cui lo Chef Fulvio Pierangelini racconta il divertimento e il movimento degli ingredienti nel rispetto delle stagioni. Una cucina fatta di splendidi prodotti locali cotti e crudi, affiancati da verdure coltivate negli orti del Resort, serviti con suggestioni di una storia tra Oriente e Occidente. “La maestria, la purezza, il gusto, il rigore del gesto giapponese nella preparazione del sushi, unito alla meraviglia dei pesci del nostro mare. Nagori è una storia tra Giappone e Sicilia“, commenta lo Chef. Nagori, progettato all’interno dell’antica Torre Saracena, presenta un design che abbraccia l’estetica e il minimalismo giapponese.

ZAGARA: IL GIARDINO SEGRETO | Da sempre il luogo delle cene più preziose, Zagara rinasce con un design che rispecchia la magia del giardino di una notte d’estate, tra sculture in bronzo, foglie, eleganti elementi in pietra e legno, e piante rampicanti che avvolgono maestose colonne di legno. Tra le sedute spiccano le nicchie da pranzo private, che valorizzano il senso di esclusività. Un giardino segreto in cui vivere cene memorabili, negli interni o a bordo piscina.

LA NUOVA HALL E L’AGORA’ DEL VERDURA | L’ingresso principale, anch’esso oggetto del restyling coordinato da Lady Olga Polizzi, accoglie gli ospiti nella stagione 2025 come un lussuoso santuario di serenità e calma, dove la luce proveniente dalle imponenti vetrate inonda lo spazio di un bagliore dorato.

Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas | Il Verdura Resort, un hotel Rocco Forte fondato nel 2009, si affaccia per 1,8 km sulla costa sud-occidentale della Sicilia, tra Sciacca e la Valle dei Templi. Vanta 203 tra camere e suite in un’architettura che fonde il contemporaneo con la tradizione siciliana; dal 2021, venti Rocco Forte Private Villas integrano la proposta offrendo residenze indipendenti e il massimo della privacy. Nella tenuta di oltre 230 ettari, sono accolti due pluripremiati campi da golf da 18 buche progettati da Kyle Phillips, un uliveto, un agrumeto e un’azienda agricola, oltre all’Irene Forte Spa, santuario di 4.000 mq dedicato al relax e al benessere.

