Domani pomeriggio, sabato 15 marzo, la traslazione delle spoglie del Beato giudice Rosario Livatino dal cimitero comunale di Canicattì alla Chiesa di Santa Chiara.

Dal Cimitero alla chiesa San Diego. A partire dalle ore 14, nel cimitero di Canicattì, in forma privata, dopo un momento di preghiera presieduto dall’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, si procederà all’apertura del loculo e alle operazioni accessorie. Dopo la sistemazione della cassa lignea con il corpo del Beato nella cassa di rinforzo in zinco, avrà inizio un corteo su un mezzo di rappresentanza e senza concorso di popolo, che percorrerà il seguente tragitto: via Nazionale, via Capitano Ippolito, piazza IV novembre e corso Umberto.

Davanti al Municipio la cassa sarà posta su un carrello in processione spinto a mano e sarà accolta dai fedeli davanti la chiesa San Diego. Dalla chiesa di San Diego alla chiesa Santa Chiara. Dopo un breve momento comunitario di preghiera avrà inizio il corteo pubblico lungo viale Regina Margherita con sosta davanti la casa natale del Beato, viale della Vittoria e via Guggino, fino alla chiesa Santa Chiara. Durante il corteo è prevista l’animazione spirituale guidata dai gruppi parrocchiali. Nella chiesa Santa Chiara. Dopo l’ingresso in chiesa del corpo del Beato, avrà luogo un momento di preghiera durante il quale saranno nominati e presteranno giuramento i membri del tribunale ecclesiastico che procederà alla ricognizione canonica.

Terminato il momento di preghiera, avrà inizio la fase strettamente privata della ricognizione. Da registrare l’intervento di Domenico Licata presidente del Consiglio comunale di Canicattì. “La traslazione del giudice Livatino – scrive Licata – ha suscitato un ampio dibattito che ha portato a polemiche e discussioni pubbliche. Mentre il dibattito è comprensibile in un contesto di forte coinvolgimento emotivo, desidero, fare un appello alla comunità tutta affinché questo tempo di gioia e di speranza non venga compromesso, distogliendo l’attenzione dal vero significato di questo evento, ma arricchito dall’unico scopo che unisce ogni credente: la preghiera e la riflessione”.

“C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere – continua il presidente del Consiglio comunale -, invito a mettere da parte le polemiche e a vivere questo momento come un’occasione di rinnovata unità che guardi al futuro con speranza e impegno seguendo l’esempio di un uomo che ha vissuto nella ricerca della fede e della giustizia. Possa questa traslazione delle spoglie non solo essere un atto di devozione, ma anche un momento di riflessione sull’impegno che ciascuno di noi è chiamato a vivere nella propria quotidianità”.

“È il tempo di riscoprire la forza della preghiera, del silenzio e della comunione, per proseguire insieme il cammino verso un futuro migliore, seguendo l’esempio di vita che il nostro Beato Rosario Livatino ha tracciato. Lasciamo che il Beato Rosario Livatino – conclude Licata -, rappresenti un faro di speranza, una gioia immensa, per questa nostra terra e per la Chiesa universale”.

