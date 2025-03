AGRIGENTO – Un abbraccio di culture, un intreccio di tradizioni e un messaggio di pace. Questa mattina, nell’atrio del Palazzo della Provincia Regionale, si è svolto il tradizionale scambio di doni tra il Prefetto di Agrigento e le delegazioni dei gruppi folkloristici esteri partecipanti alla 77ª Sagra del Mandorlo in Fiore, al 67° Festival Internazionale del Folklore e al 22° Festival dei Bambini del Mondo.

Un momento carico di emozione e significato, dove musica e danza si sono fatte veicolo di un messaggio universale: le differenze culturali non dividono, ma arricchiscono e uniscono. Agrigento, in questi giorni, si trasforma in un palcoscenico di pace e fratellanza, accogliendo con entusiasmo le delegazioni provenienti da ogni angolo del mondo.

All’evento hanno preso parte le autorità cittadine, tra cui i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale, con la Dirigente Antonietta Testone, in rappresentanza del Commissario, e il Segretario Generale Pietro Amorosia.

“In un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali, Agrigento offre al mondo un esempio di convivenza e armonia, ospitando una festa che celebra l’amicizia tra i popoli”, è il messaggio che emerge da questa giornata.

Lo scambio di doni tra il Prefetto e i gruppi folkloristici stranieri assume così un valore profondo, simbolo di relazioni culturali che vanno oltre i confini e rinsaldano i legami tra le nazioni.

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e l’intero territorio provinciale si preparano a vivere una straordinaria occasione di promozione, accogliendo il folklore mondiale con spirito di condivisione e ospitalità.

