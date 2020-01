Vento forte, una parte di tetto crolla in strada. Paura in pieno centro cittadino

Sfiorata la tragedia nel centro abitato di Aragona. A causa del forte vento una grossa porzione di tetto, in materiale isopan, è “volato” da una palazzina di via Leonardo Cacciatore, andando a finire sulla via Salvatore Licata. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. E’ accaduto di notte, questo ha evitato il coinvolgimento di passanti.

Il forte rumore ha allarmato i residenti, che affacciandosi alle finestre di casa, hanno visto la copertura sul selciato. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri.