Tanta paura per la caduta di albero e rami al viale della Vittoria

Grossi rami di alberi sono caduti al viale della Vittoria. In due occasioni, tra la notte e il pomeriggio del 6 gennaio, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e con l’autogrù hanno rimosso altre parti pericolanti di alberi.

Insomma tanti tronchi da molto tempo risultano in una situazione di abbandono e di incuria, e sono a forte rischio caduta. I nuovi cedimenti suonano come l’ennesimo campanello d’allarme, assolutamente da non sottovalutare.

“Il crollo è dovuto all’eccesso di chioma e alle carte del legno, per la mancanza di sole sulle branche e per la mancata potatura periodica. Altri Ficus sono nelle medesime condizioni”, dice un esperto.