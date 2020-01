Albero piomba sulla strada. Il forte vento ha causato il crollo di altri tronchi e rami

Le forti raffiche di vento hanno creato disagi, e qualche danno, in diverse zone dell’Agrigentino. Crollati almeno quattro alberi, e diversi rami spezzati sono piombati sulla sede stradale, e solo per casi fortuiti non sono rimaste coinvolte persone.

Un grosso tronco è crollato in contrada “Ranciditi”, lungo la strada provinciale ex Valle del Platani, n territorio di Aragona. In quei momenti nel tratto di strada, per fortuna, non c’erano veicoli in transito. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco (nella foto).

Un po’ ovunque sono arrivate segnalazioni di rami e alberi travolti dal vento: a Casteltermini, Raffadali, Favara. Purtroppo decine e decine di tronchi da molto tempo risultano in una situazione di abbandono e di incuria. Sicuramente il forte vento di ieri ha aggravato una situazione già precaria.