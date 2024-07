Vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile sono stati impegnati nelle ultime 24 ore nello spegnimento di 23 incendi in Sicilia. Sei ad Agrigento, tre a Caltanissetta, come a Catania, Enna e Messina, uno a Palermo, una a Ragusa due a Siracusa e uno a Trapani. Ad Alcamo Marina è stato necessario evacuare alcuni villeggianti, mentre nei pressi di Menfi le fiamme hanno lambito alcune case. Allarmato il sindaco, Vito Clemente, ha chiesto aiuto alla popolazione.

I roghi, denuncia, sono roghi di natura dolosa. Per questo lancia un appello: “Se vedete qualcuno sospetto intento ad accendere fuochi fate una foto e trasmettetela in privato”, è l’appello ai concittadini. Il fuoco ha divorato campi e sterpaglie a Palma di Montechiaro in contrada Cugna, nel capoluogo in contrada Mendolito, a Cattolica Eraclea in contrada Aquilea, a Grotte in contrada Burgio, a Menfi in contrada Cava del Serpente.

Nel nisseno incendi di vegetazione nel capoluogo in contrada Deliella, a Mazzarino in contrada Ficari, e in contrada Diga Disueri, nel catanese a Licodia Eubea in contrada Giurfo, a Linguaglossa, a Ramacca in contrada Torricella, nell’ennese nel capoluogo in contrada Rossomanno e in contrada Bubudello.

A Piazza Armerina in contrada Mosaici del casale villa Romana, nel messinese a Militello Rosmarino in contrada Monte Scurzi, a Pagliara in contrada Locadi, nel Palermitano a Godrano in contrada Cannitello, nel trapanese a Salemi in contrada san Giuseppe, nel siracusano a Palazzolo Acreide in contrada Casa Bianca, a Ferla in contrada Campanino e nel ragusano a Comiso in contrada Colobria.