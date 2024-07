Un cinquantaduenne ha rischiato di morire annegato domenica pomeriggio nel mare della Playa a Licata. L’uomo, originario della provincia di Enna, è stato soccorso e riportato a riva dai bagnini. Sul posto intervenuto con un’ambulanza il personale del 118 in servizio all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I sanitari hanno messo in atto le manovre di rianimazione risultate poi fondamentali. Alla Playa è atterrato anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo che sarebbe in gravi condizioni al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta.