I ladri sono penetrati in casa forzando la porta d’ingresso mentre la proprietaria dormiva, poi, sorpresi dalla donna, sono fuggiti riuscendo a portare via oltre 10mila euro in banconote di diverso taglio arraffati dall’interno di una cassettiera. La proprietaria, una sessantenne invalida, residente a Porto Empedocle, passato l’iniziale choc, ha allertato il 112.

Il maxi furto è stato messo a segno la notte tra sabato e domenica, in un appartamento al secondo piano di uno stabile, in una traversa della centrale via dello Sport nel centro abitato empedoclino. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento, per un sopralluogo, al termine del quale, hanno avviato le indagini.