Venti fra detenuti, agenti della polizia Penitenziaria e personale civile positivi alla tubercolosi

Una ventina di persone fra detenuti, agenti della polizia Penitenziaria e personale civile, in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, sarebbero risultati positivi al test della tubercolosi.

Non è detto che sono malati, adesso occorreranno altri accertamenti per avere delle conferme. Complessivamente sono stati fatti circa 150 test. Altri ne sono in programma nei prossimi giorni. Tutti quanti avrebbero avuto contatti con il detenuto malato di tubercolosi scoperto nei giorni scorsi.

Nel frattempo il direttore e il personale della polizia Penitenziaria, della Casa circondariale di Agrigento, sono stati convocati dal Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria. L’incontro il 13 marzo prossimo.