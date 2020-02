Cantieri: Cancelleri, il ‘Morandi’ di Agrigento riapre entro anno

La previsione, tenendo le dita incrociate, e’ che il viadotto Akragas possa riaprire, almeno al traffico leggero, entro il 2020″. Lo ha detto il viceministro Giancarlo Cancelleri visitando alcuni cantieri aperti anche in provincia di Agrigento. Il viadotto, conosciuto anche come “ponte Morandi”, che collega Agrigento con Porto Empedocle e il versante di Sciacca, e’ chiuso al traffico da tre anni per rischio di cedimenti. “I lavori sulle pile – ha aggiunto Cancelleri – continuano incessanti, questo ci consentira’ di metterlo in sicurezza. Completati i lavori saranno eseguite alcune indagini sulla statica ma, incrociando le dita, entro il 2020 contiamo di potere riaprire il viadotto almeno al traffico leggero”.