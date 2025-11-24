Si sono vissuti momenti di paura a Favara, dove un ventenne originario del Gambia è stato visto aggirarsi per le strade cittadine con un fucile in mano. L’arma, priva del tappo rosso, è poi risultata essere un giocattolo. I carabinieri della Tenenza di Favara, allertati dai passanti, hanno bloccato l’immigrato. In poco tempo hanno accertato che si trattava di un’arma giocattolo. I militari hanno identificato il giovane, ospite di una comunità locale, e lo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazioni della normativa sulle armi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp