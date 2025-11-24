Un forte segnale contro la violenza sulle donne
AGRIGENTO – La Stazione Centrale questa sera si è tinta di rosso. Un’illuminazione intensa, simbolica, che trasforma uno dei luoghi più riconoscibili della città in un monumento visivo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.
In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza di genere, la facciata storica dello scalo ferroviario è stata avvolta da una luce rossa che richiama il dolore, la denuncia, ma soprattutto la necessità di non voltarsi dall’altra parte. Un gesto semplice ma potente, che trova forza proprio nella sua immediatezza: chiunque passi dalla piazza, anche solo per pochi secondi, non può ignorarlo.
L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi e azioni simboliche che diverse istituzioni stanno promuovendo sul territorio per mantenere alta l’attenzione su un tema che, purtroppo, continua a essere di drammatica attualità.
Agrigento manda così un messaggio chiaro: basta violenza sulle donne. Un messaggio che parte dalla Stazione Centrale, illuminata come un faro nel buio, e arriva idealmente a tutte le vittime, a chi lotta, a chi chiede ascolto e rispetto.
