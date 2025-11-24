l giudice del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha disposto una nuova perizia per fare luce sulle cause dei due crolli che hanno interessato il Palazzo Liberty tra piazza Cavour e il viale della Vittoria di Agrigento avvenuti il 18 ed il 30 settembre 2019. I tempi per la sentenza, dunque, si allungano. Il prossimo 15 dicembre un perito sarà incaricato per eseguire ulteriori accertamenti.

Sul banco degli imputati siedono quattro imputati: Giuseppe Nicotra, titolare della ditta che ha eseguito i lavori di ripristino dei prospetti; Vincenzo Sinatra, proprietario dell’immobile e committente dei lavori ritenuti abusivi; Tito Cece, progettista e direttore tecnico dei lavori; e Cosimo Nicotra, direttore tecnico della stessa impresa. Un quinto imputato, il direttore dei lavori Giuseppe Bellia, è stato assolto “per non aver commesso il fatto”. È stato l’unico ad aver scelto il rito abbreviato.

Per la Procura di Agrigento le cause dei crolli sarebbero stati i lavori di abbattimento di un muro risalenti ad anni precedenti e un errato taglio del cornicione.

