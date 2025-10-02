Ferito da una coltellata. Un ventenne di Favara, è finito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Appena giunto al pronto soccorso è stato portato in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tamponare una forte emorragia provocata. I medici gli hanno salvato la vita. A soccorrere il giovane è stato il personale di un’ambulanza del 118

Il 20enne, interrogato in qualche modo dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, non ha voluto o saputo dare spiegazioni convincenti, parlando di un incidente domestico. Al momento del fatto si trovava all’interno di un’abitazione in compagnia di una ragazza diciottenne già sentita dai militari.

