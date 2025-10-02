A conclusione di un’attività investigativa i poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno individuato, chi era alla guida della Fiat Cinquecento rossa che nella tarda serata di lunedì, all’altezza della villa comunale, ha travolto lo scooter guidato da Mattia Iannuzzo (nella foto). Il sedicenne è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.

L’automobilista verrà iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Nelle prossime ore, la Procura di Agrigento stabilirà se far effettuare o meno sulla salma del ragazzo l’autopsia. La quindicenne che era sul ciclomotore, assieme alla vittima, è stata nel frattempo sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ridurre le fratture che ha riportato. La giovane è ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp