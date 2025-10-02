Dopo aver lottato con una grave malattia, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giacomo La Russa.

Lo piangono la moglie Rita Cannella, i figli Antonio con la moglie Laura e Fabio con la moglie Valentina, insieme ai nipoti.

Imprenditore e commerciante stimato nel settore dei sanitari e delle ceramiche, lascia un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. I funerali saranno comunicati nelle prossime ore. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dal direttore e da tutto lo staff di AgrigentoOggi.

