Venerdì Santo: ecco le soste per i canti tradizionali

Percorsi delle processioni, mattutina e serale, “revisionati”, crocifissione all’aperto, le fermate per i canti tradizionali in luoghi ampi e arieggiati. Sono alcune delle regole previste per il venerdì Santo ad Agrigento.

Saranno evitati i luoghi del percorso tradizionale poiché alcuni stretti e poco arieggiati, nonché le soste durante la processione serale nei punti abituali dove venivano eseguiti i tradizionali canti dell’ “Ah si versate lacrime” e “Dove vai Madonna mia”. Niente canti in Via Atenea. Il primo canto sarà sul Sagrato della Cattedrale (dopo la deposizione), poi, in Piazza Seminario e a seguire in Piazza Bibbirria, in via Gioeni (Incrocio davanti farmacia Romano), dinnanzi la Caserma dei Carabinieri, in Piazza San Giuseppe, in Piazza Pirandello (dopo il discorso del Vescovo) e in Via Duomo (sotto il Palazzo del Vescovo).