Un venditore ambulante di arance, di Ribera, Calogero Coffaro, di 65 anni, è stato trovato morto all’interno di un camper a Ponsacco, un piccolo paese in provincia di Pisa. L’uomo avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

Era molto conosciuto a Ribera, dove lo chiamavano il “castagnaro” per la vendita delle castagne arrostite, sul corso Umberto I, all’angolo del palazzo comunale. Da un po’ di tempo, si era trasferito in Toscana.

A fare la scoperta sono stati alcuni operai che si stavano recando al lavoro nel vicino centro di autodemolizioni. La salma, dopo essere stata trasferita nel centro medicina legale di Pisa, è stata restituita ai familiari. I funerali si celebreranno lunedì nella sua Ribera.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp