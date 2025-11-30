Ignoti malviventi hanno cercato di intrufolarsi all’interno del supermercato di viale Fosse Ardeatine a Villaseta, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Se consumato sarebbe stato l’ennesimo “colpo” ai danni di supermercati in territorio di Agrigento. Ma per loro sfortuna si è attivato il sistema d’allarme e i delinquenti sono scappati a mani vuote.

Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Dei ladri, però, nessuna traccia. Da Agrigento a Sambuca di Sicilia, passando per Realmonte sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che c’è in giro una banda specializzata in furti nei supermercati

