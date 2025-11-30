Moncada travolgente: 98-83 a Desio. Conti da 33 punti, Agrigento riparte con autorità

La Moncada Energy Agrigento si rimette in marcia e lo fa nel modo più convincente possibile: 98-83 a Desio, con una partita solida, lucida e condotta dall’inizio alla fine. Un successo che vale morale, classifica e — soprattutto — la sensazione di una squadra finalmente più sicura dei propri mezzi, con rotazioni più profonde e qualità diffusa in ogni reparto.

La notizia di giornata porta un nome e un cognome: Alberto Conti. Il lungo firma una prestazione sontuosa da 33 punti, 10/11 ai liberi e 5/8 dall’arco, dominando la partita e risultando il faro offensivo della Moncada. Una prova di maturità, presenza tecnica e leadership che ha trascinato i compagni nei momenti chiave.

Accanto a lui brillano Martini (16), Grani (19 con 8/10 da due) e uno Zampogna sempre più padrone dei ritmi. Agrigento chiude con un efficace 49,2% complessivo al tiro, muovendo bene la palla e limitando gli errori. Importanti anche i minuti di Chiarastella e del neo arrivato Conte, inserito con intelligenza da Cagnardi e già utile nelle letture difensive.

Desio prova a restare in scia affidandosi a Tarallo (21 punti) e alle fiammate di Giarelli, ma il terzo quarto è lo spartiacque del match: Agrigento accelera, arriva fino al +18 e di fatto chiude i giochi. L’ultimo parziale è gestione pura, con la Moncada attenta a non concedere rientri e capace di toccare quota 98 con fluidità.

Per Cagnardi una vittoria preziosa, che restituisce fiducia e apre un nuovo scenario in vista delle prossime giornate: rotazioni più complete, una condizione mentale più solida e la certezza che il gruppo può crescere ancora, soprattutto con l’inserimento progressivo del neo acquisto Conte, destinato ad aumentare presenza e fisicità nel fronte interno.

Agrigento torna così a guardare avanti con maggiore serenità: ritmo, identità ritrovata e un PalaMoncada che ha finalmente rivisto una squadra concreta, aggressiva e continua. La strada è lunga, ma la direzione è quella giusta.

Foto Antonino Piraneo

