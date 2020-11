Vendita beni al Comune di Licata: aperte le buste

LICATA. Si è riunita la Commissione di gara per procedere all’apertura delle 17 buste pervenute, entro il termine fissato dal Comune di Licata a seguito del bando per l’alienazione di immobili di proprietà comunale inseriti nel piano di alienazione. L’operazione è avvenuta alla presenza di diverse persone che si sono dichiarate, a vario titolo, interessati alla procedura. Al termine della procedura la Commissione ha stabilito che per le richieste pervenute con le buste numero 1 – 2 e 17, dopo la verifica dell’ufficio delle dichiarazioni sostitutive e del Casellario giudiziario, si darà luogo all’aggiudicazione definitiva a seguito della pubblicazione del verbale. Per le richieste contenute dalla busta 3 alle 16, trattandosi di aree di sedime l’Ente si è riservato di interpellare gli originali proprietari prima di procedere all’aggiudicazione a favore di chi ha presentato l’offerta.