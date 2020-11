Tesi di laurea in una scatola di cioccolatini, 110 con lode e menzione speciale

Parallelismo tra Arti Visive e Pasticceria, all’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento”, viaggio sensoriale (visivo, uditivo, tattile, olfattivo, gustativo). La valutazione è stata di 110 con lode/110 con menzione speciale e dignità di stampa. La soddisfazione di Filippo Gallea.

Laurea ai tempi del coronavirus, discussione in video conferenza. Lo scorso 31 ottobre il neo dottore Filippo Gallea, – nonché pasticcere e pittore – ha discusso la tesi di laurea specialistica in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento dal titolo “Emulsus – Arti Visive & Pasticceria” con la relatrice prof.ssa Dominique Fidanza. Come ci racconta Filippo «La tesi si trovava contenuta in una scatola di cioccolatini assortiti, vere e proprie delizie che durante l’interrogazione sono state distribuite ai vari membri della commissione. Quest’ultima ha avuto così l’occasione di degustare varie praline artigianali, effettuando un vero e proprio viaggio sensoriale (visivo, uditivo, tattile, olfattivo, gustativo).»

Il candidato ha inoltre presentato un pièce montée dal titolo “Autunno” realizzato interamente in cioccolato dal peso di 6,5 kg e altezza di circa 1 metro, illustrando le varie fasi di lavorazione tramite la condivisione dello schermo.

La commissione ha deciso di assegnare il voto di 110 con lode/110 con menzione speciale e dignità di stampa.

Una corona di alloro e un brindisi a debita distanza con i familiari hanno reso questa giornata ancor più unica.