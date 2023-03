Vendevano kit sanitari fasulli, denunciate quattro persone

Vendevano kit sanitari in via Petrarca, nei pressi dello stadio Esseneto. Sono stati notati e fermati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I kit, del tipo multiuso e antiCovid, erano contenenti mascherina, spugnette, disinfettante e detergente per le mani, ma senza alcun marchio CE.

Quattro cinquantenni della provincia di Siracusa, già gravati da Fogli di via Obbligatori in mezza Sicilia, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per vendita di merce senza il marchio CE. Gli agenti hanno avanzato la proposta di Foglio di via Obbligatario da Agrigento.