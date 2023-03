Litiga con l’ex nuora e la fa cadere dalle scale: condannato

I giudici della Corte di Appello di Palermo, hanno inflitto 9 mesi di reclusione Calogero Volpe, 58 anni di Agrigento, per il reato di lesioni personali. L’uomo è finito a processo perché accusato di avere spinto giù dalle scale l’ex fidanzata trentenne del figlio dopo una lite in famiglia. Rispetto alla sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, che aveva inflitto un anno e otto mesi di reclusione, in appello i giudici hanno escluso l’aggravante dei futili motivi, ed hanno ridotto la condanna. La vicenda risale al 2017. La giovane, assistita dall’avvocato Vincenzo Caponnetto, si è costituita parte civile.